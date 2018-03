Maggi diz que País pode dobrar produção agropecuária sem desmatar

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta sexta-feira, 23, que a “simbiose lavoura-pecuária é a grande oportunidade que o Brasil tem para crescer na agricultura”. O ministro participou de encontro com produtores rurais hoje em Lucas do Rio Verde (MT), além de mesa-redonda sobre técnicas de manejo de soja de alto rendimento.

Para Maggi, o País pode “até dobrar a produção agropecuária” sem necessidade de desmatar mais. Ele lembrou, ainda, que desmatar é “algo bem complicado”, em função da legislação ambiental, “bastante dura”.

Sobre a recuperação de áreas degradadas, Maggi disse que os resultados obtidos com as áreas antes usadas na pecuária, e que atualmente são aproveitadas com lavouras, “é o melhor dos mundos, quando se medem as emissões de gases estufas e os compromissos que o Brasil assumiu na preservação do meio ambiente do planeta”.

Além do encontro com produtores e da mesa-redonda, o ministro da Agricultura visitou também o Show Rural Lucas do Rio Verde, exposição voltada a vendas de máquinas agrícolas, sementes e novas tecnologias.