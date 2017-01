Mãe é suspeita de matar filho de 11 anos com tiro na cabeça

Uma criança de 11 anos foi morta com um tiro na cabeça disparado pela própria mãe na manhã deste domingo, 29, no bairro Itaoca, em Fortaleza. E. D.S. alega que o tiro foi acidental e ocorreu enquanto ela mexia na arma. Segundo a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a mulher não tinha porte de armas e diz que comprou o revólver para se defender.

A polícia foi acionada pelos vizinhos e Iarley foi levado para o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, mas já chegou com morte cerebral. A mãe foi detida ainda no hospital.

De acordo com a polícia, há divergências entre o depoimento da mãe e as informações prévias do perito. Foi instaurado um inquérito e Elisabete segue presa na DHPP, aguardando o laudo da perícia.