Mãe e seis filhos são resgatados após 19 anos de cárcere privado

Seis irmãos, com idade entre quatro e 19 anos, e a mãe foram socorridos de uma situação de cárcere privado nesta sexta-feira, em um apartamento no bairro Aldeota, em Fortaleza (CE). O pai dos adolescentes foi levado à Delegacia por suspeita de manter a família sem contato externo.

O crime foi revelado depois de denúncia anônima ao Conselho Tutelar feita no dia 18. A Defensoria Pública do Estado do Ceará solicitou, por meio do Núcleo de Atendimento da Defensoria da Infância e da Juventude (Nadij), ação urgente de medida protetiva para acolhimento institucional dos irmãos. O pedido foi acolhido nesta sexta-feira pela juíza da 3ª Vara da Infância e Juventude, Mabel Viana Maciel.

De acordo com o órgão, os irmãos e a mãe viviam em situação de cárcere privado há 19 anos. Ainda segundo a Defensoria, há denúncias de que o filho mais novo teria nascido dentro do cárcere. Dois deles não têm sequer registro de nascimento civil. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) declarou que o caso está sob segredo de Justiça.