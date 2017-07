Madrugada desta quarta foi a segunda mais fria de 2017 em São Paulo

Foto: Creative Commons

A madrugada desta quarta-feira, 5, em São Paulo superou a do dia anterior em temperaturas baixas e foi registrada como a segunda mais fria do ano pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE). A mínima na capital voltou a ser medida na região de São Mateus, na zona leste: 6,2ºC. Já no município de Santana do Parnaíba, na região metropolitana, onde o CGE mantém uma de suas 30 estações, a temperatura chegou a 4,2ºC ao amanhecer.

Os termômetros voltaram a ficar abaixo da casa dos 10ºC em grande parte das regiões paulistanas. Áreas mais afastadas do centro amanheceram mais geladas, como Perus (6,4ºC), Pirituba (6,6ºC), Itaquera (7,5ºC), Jabaquara (7,5ºC) e Barragem Parelheiros (7,7ºC). Na região serrana do Estado, Campos do Jordão teve frio de 0ºC e sensação térmica de -2ºC às 6h, conforme o Climatempo.

LEIA TAMBÉM: Vamos seguir na mesma linha, não há recuo, diz Doria sobre a Cracolândia

No marco zero da capital, na Praça da Sé, o menor registro foi de 10,7ºC, por volta das 7h. Assim, a média mínima entre todas as regiões monitoradas pelo CGE ficou em 8,5ºC nesta quarta – abaixo dos 9ºC da terça. O recorde de frio em 2017 ainda é o do dia 11 de junho, quando o CGE marcou média mínima de 7,6ºC e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) – fonte para temperatura oficial – registrou 8,8ºC na capital paulista.