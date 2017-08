Licenciamentos e arranjo político derrubam secretário

Segundo o Estado apurou, o prefeito estava descontente com o trabalho de Natalini, que teria dificultado o licenciamento ambiental de obras e não conseguiu contratar os serviços de zeladoria dos parques. A licitação foi suspensa em março pelo Tribunal de Contas do Município (TCM).

Atritos envolvendo projetos e licenças ambientais e uma negociação política feita pelo prefeito João Doria (PSDB) para acomodar mais dois partidos – PR e PSB – na Prefeitura de São Paulo derrubaram o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto Natalini (PV). Ele deve deixar o cargo na próxima terça-feira e reassumir o mandato de vereador.

Outro ponto de desgaste envolveria o chamado Corredor Verde na Avenida 23 de Maio, inaugurado neste mês. O jardim vertical nos muros da avenida foi feito usando regras de um Termo de Compensação Ambiental (TCA) por cortes de árvores feito na gestão Fernando Haddad (PT), criticado por ambientalistas e contestado na Justiça por Natalini, vereador na época. Apesar da crítica, Doria disse ao secretário que vai expandir a ideia.

Arranjo

LEIA TAMBÉM: Secretário de Relações Governamentais de SP assume Direitos Humanos interinamente

Desgastado, Natalini virou “solução” para uma minirreforma que Doria já pretendia fazer em seu secretariado para abrigar o PSB, que ficou sem cargo após a saída de Eliseu Gabriel em julho, e o PR, que apoiou Haddad na eleição. A adesão do PR ao governo Doria foi selada em almoço do prefeito com o presidente da sigla, Antonio Carlos Rodrigues, no início do mês. A pasta que será dada ao PR, que tem quatro vereadores na Câmara, deve ser anunciada hoje, em almoço de Doria com os parlamentares aliados. O tucano quer aprovar ainda neste semestre o pacote de concessões e privatizações.

Procurado, Doria disse que “tem profundo respeito, admiração e amizade pessoal com Natalini”. Ele, por sua vez, não quis se manifestar.

Além de Natalini e Eliseu Gabriel, ex-secretário do Trabalho, também deixaram a Prefeitura as vereadoras Soninha Francine (PPS), ex-Assistência Social, e Patrícia Bezerra (PSDB), ex-Direitos Humanos. Ontem, Doria também trocou dois prefeitos regionais, na Penha e na Vila Prudente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.