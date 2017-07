Largo da Batata vai ganhar 70 árvores

Quatro anos depois de passar por uma grande reforma, o Largo da Batata, em Pinheiros, espaço público na confluência da Avenida Brigadeiro Faria Lima e das Ruas dos Pinheiros, Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde, na zona oeste de São Paulo, vai passar por uma intervenção para ficar mais verde.

Com recursos da iniciativa privada, a gestão João Doria (PSDB) vai começar, no início da próxima semana, a plantar 70 árvores da Mata Atlântica no local. Entre as espécies estão pau-brasil, jequitibás brancos e rosas, cedros e babosas.

O custo do processo de arborização, de R$ 224 mil, será pago pelo Shopping Iguatemi, que também será responsável pela manutenção do local. As árvores serão plantadas no tamanho adulto e a expectativa é de que a intervenção esteja concluída em meados de setembro.