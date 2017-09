Lancha que afundou na Bahia não tinha cabine de proteção exigida em edital

A lancha Cavalo Marinho 1, que naufragou em agosto na Baía de Todos os Santos e deixou 19 mortos, não tinha cabine de proteção contra a água conforme exigia o edital que licitou a operação de embarcações para a travessia Mar Grande Salvador, em 2012.

De acordo com o edital, as embarcações deveriam ter cabines de passageiros fechadas, para proteção dos passageiros contra chuvas, ventos e ondas fortes. Mas o requisito não era cumprido pela Cavalo Marinho 1 e pela maioria das lanchas que realizam a travessia neste trecho do litoral da Bahia. Parte delas possuem as laterais abertas.

O edital prevê ainda que um sistema de alarme deve ser disparado contra alagamentos, mas os passageiros sobreviventes argumentam que isso não ocorreu. O mesmo edital ainda trata da aquisição de embarcações mais modernas ao sistema: quatro catamarãs com capacidade para 200 pessoas e casco confeccionado em fibra de vidro.