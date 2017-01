Ladrões entram pelos fundos e levam R$ 300 mil de banco em Sorocaba

Dois homens armados entraram pela porta dos fundos, renderam funcionários e levaram um malote com cerca de R$ 300 mil de uma agência do banco Santander, no início da tarde desta segunda-feira, 9, em Sorocaba.

A ação foi rápida e funcionários e clientes que estavam na agência nem chegaram a perceber o furto. De acordo com a polícia, os ladrões provavelmente pularam o muro dos fundos do banco, em uma das principais avenidas do centro da cidade, para evitar o sistema de segurança.

Eles foram direto à sala da tesouraria, onde o dinheiro era contado e colocado no malote para abastecer caixas eletrônicos. Ao menos dois funcionários foram rendidos e entregaram o malote. A ação durou cerca de dois minutos. Acionada, a Polícia Militar deslocou várias viaturas para o local e a frente da agência foi interditada.

Um helicóptero da PM sobrevoou a região, mas não localizou os suspeitos. Até o fim da tarde, ninguém tinha sido preso. Em nota, o Santander confirmou o roubo na agência e informou que estava colaborando com as investigações policiais.