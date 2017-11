Kombi com mais de R$ 25 milhões em multas é apreendida em SP

Foto: Divulgação - Polícia Milita

Uma Kombi com R$ 25,8 milhões em multas foi apreendida na Avenida Aricanduva, na zona leste da capital paulista, nesta quarta-feira, 22, por policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), que atua no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Segundo o Detran, o veículo, fabricado em 2008, acumula 2.278 infrações municipais e estaduais, sendo a maior parte por excesso de velocidade e pela falta de indicação do motorista que cometeu as irregularidades, que deve ser feita pela pessoa jurídica responsável pelo automóvel.

Registrada em São Paulo, a Kombi pertence a uma empresa e não estava licenciada.