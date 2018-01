Justiça veta dispensa de 66 professores da Metodista de SP

A Justiça do Trabalho proibiu a Universidade Metodista de São Paulo de promover a dispensa de 66 professores. A decisão, em caráter liminar, foi dada pela juíza Valéria Pedroso de Moraes, da 8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo (ABC paulista), que acolheu uma ação do Sindicato dos Professores de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul (Sinpro-ABC) e declarou suspensa o afastamento dos docentes, “nos moldes em que foi precedida”.

A dispensa em massa atingiu, segundo a ação, 50 docentes do ensino superior e 16 da educação básica, “detendo-se as mesmas, em sua maioria, àqueles com maior tempo de atuação e maior patamar salarial, em razão das titulações de Mestre e Doutor”.

A magistrada impôs à instituição, ainda, que “se abstenha, a partir da intimação da presente, de proceder a novas dispensas coletivas sem prévia negociação com o sindicato, sob pena de aplicação de multa pecuniária correspondente a R$ 10 mil a cada empregado a partir de então dispensado”.