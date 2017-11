Justiça determina ajuda emergencial da Concer para famílias de Petrópolis

A Justiça determinou que a Concer – a concessionária responsável pelas obras na BR-40, a Rio-Petrópolis – conceda ajuda emergencial a mais 40 famílias, mediante um pagamento de R$ 1mil para auxílio aluguel e cesta básica. As famílias se juntam a outras 55 que, no início da semana passada, já haviam sido evacuadas das margens da estrada após a abertura de uma cratera de 80 metros de profundidade e 30 metros de diâmetro. A abertura da cratera ocorreu na última terça-feira, no local onde a empresa havia abandonado a escavação de um túnel há mais de um ano.

Moradores fizeram um protesto no domingo, fechando a pista da BR-040, sentido Juiz de Fora, cobrando a presença da concessionária junto à comunidade. A manifestação foi encerrada depois a reunião entre o diretor da Concer, Alcimar Penna, os defensores públicos Andrea Carius e Cleber Alves e ainda o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Paulo Renato Vaz.

LEIA TAMBÉM: Universidades brasileiras abrem portas a refugiados

“Precisamos parar a estrada para sermos ouvidos. A gente não sabe a situação em que estamos vivendo, muitos não dormem à noite preocupados com o que pode acontecer”, afirmou o morador a região Paulo Henrique Maciel.