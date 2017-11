Justiça decreta prisão preventiva de médicos do Tocantins

O juiz federal João Paulo Abe, da 4ª Vara Criminal Federal, de Palmas, converteu nesta quinta-feira, 9, a prisão temporária de dois médicos, alvos da Operação Marcapasso, em custódia preventiva – com prazo indeterminado. A Marcapasso mira esquema de fraude em licitações do Tocantins para aquisição de equipamentos OPMEs (órtese, próteses e materiais especiais) de alto valor agregado e grande custo para o sistema de Saúde.

Os dois médicos haviam sido capturados na terça-feira, dia 7. Na decisão, o magistrado afirma que, em liberdade, os dois poderão “não apenas destruir provas ainda não apreendidas, como também coordenar a atuação dos demais membros”. “Não há dúvidas acerca da existência da materialidade em relação aos crimes, sendo fortes, outrossim, os elementos indicativos de sua autoria em relação aos custodiados”, anotou o juiz.

Segundo João Paulo Abe, um dos médicos estava atuando “claramente como um dos líderes do esquema criminoso, além de ser o profissional que mais recebeu valores a título de propina no esquema de superfaturamento de OPMEs que vitimou o segmento cardiológico do Estado do Tocantins”.