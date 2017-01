Justiça autoriza emprego da Força Nacional de Segurança no Amazonas

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Amazonas por 30 dias. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial (DOU) desta quinta-feira, dia 12, a tropa apoiará ações de controle do sistema prisional do Estado, com ações de policiamento ostensivo e rádio patrulhamento nos perímetros externos do Sistema Penitenciário do Estado do Amazonas.

A portaria prevê ainda que a operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Amazonas e que o número de policiais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação.

LEIA TAMBÉM: PM é preso por estupro após atacar jovem em trem da CPTM