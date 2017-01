Jungmann embarca para acompanhar o início do patrulhamento em Natal

Pelo menos 1.800 homens do Exército, da Marinha e Aeronáutica vão atuar no patrulhamento das ruas de Natal e redondezas entre os dias 20 e 30 de janeiro, por determinação do presidente Michel Temer. Em reunião no Palácio do PLanalto, na manhã desta sexta-feira, 20, foi feito um balanço da situação do Estado e de outros problemas de segurança pública enfrentados no País e ficou decidido que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, embarcará hoje para acompanhar o início da operação.

Os militares já realizarão hoje o reconhecimento dos locais onde irão trabalhar nos próximos dias, mas ainda não foi definida a data de início dos trabalhos de varredura dos presídios pelas tropas federais. A operação em Natal será comandada pelo general Jayme Octávio de Alexandre Queiroz, comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada (7ª Bda Inf Mtz), localizada em Natal.

LEIA TAMBÉM: 'Há guerra entre facções no País', reconhece Lourival Gomes

Além de militares de Natal, equipes de Recife, Fortaleza, Garanhuns e Petrolina também estão sendo deslocados para o local para reforçar o patrulhamento. Ao longo da operação, mais de dois mil homens farão o patrulhamento nas ruas. A Paraíba também poderá contribuir com pessoal.

De acordo com interlocutores do Planalto, o presidente Michel Temer está “preocupado” e “atento” à evolução da situação nos presídios. Na reunião desta manha, Temer comentou sobre as imagens de violência que foram mostradas pela imprensa, com presos dominando o presídio de Alcaçuz, na Região Metropolitana de Natal, que impressionaram a todos.

O pessoal do Exército em Natal foi deslocado para executar a missão de Garantia da Lei e da Ordem e vai atuar no que está sendo chamada de Operação Potiguar 2, que permite que os militares atuem com poder de polícia no patrulhamento na capital do Estado e nas cidades vizinhas. O trabalho será feito nos moldes do que foi realizado em agosto do ano passado. A rebelião no presídio de Alcaçuz se agravou e se estendeu para as ruas, com quadrilhas determinando ataques a pelo menos cinco ônibus na cidade de Natal, assim como no interior do Estado.

LEIA TAMBÉM: Acordo com líderes estudantis prevê desocupação de 500 colégios no PR

Operação Potiguar 2, permite que os militares atuem com poder de polícia no patrulhamento na capital do estado e nas cidades vizinhas. As tropas irão atuar em conjunto com as Policiais Militar e Civil do Estado. Segundo relatos do governo estadual, ocorreram conflitos nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, João Câmara, Macau, Caicó, Touros e Maxaranguape.

Nesta sexta pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu no Planalto não só com o ministro da Defesa, mas também com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e com os comandantes das Forças Armadas.