Julgamento sobre decreto de quilombolas é suspenso após pedido de vista

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) de uma ação que questiona decreto sobre a demarcação de terras quilombolas foi novamente interrompido nesta quinta-feira, 9, após pedido de vista do ministro Edson Fachin. O plenário do STF iniciou a análise do caso em abril de 2012.

A ação foi ajuizada pelo Democratas, contra decreto assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2003. O texto regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.

LEIA TAMBÉM: Com mais dois casos, número de PMs mortos no Rio chega a 96

A ministra Rosa Weber havia considerado improcedente a ação, enquanto o relator, Cezar Peluso (aposentado) votou pela procedência da ação, quando o julgamento foi iniciado em 2012.