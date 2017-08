Juiz manda fechar barragem do Valo Grande em até 180 dias

O juiz da 2ª Vara de Iguape (litoral sul paulista) Filipe Mascarenhas Tavares exigiu que o Estado de São Paulo feche – em até 180 dias – a barragem do Valo Grande, no Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Estadual e levou em consideração os danos ambientais causados ao local, considerado o terceiro maior criadouro de animais aquáticos do mundo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.