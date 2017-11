Judith Butler é agredida ao embarcar no aeroporto de Congonhas

A filósofa Judith Butler, 61 anos, foi agredida ao embarcar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira. A escritora estava na área de check-in quando foi perseguida por uma mulher que segurava um cartaz com a foto de Butler envolta no símbolo de proibido. Além de xingamentos, a agressora também chegou a empurrar a norte-americana com o cartaz feito de madeira e cartolina.

A agressora foi identificada como Celene de Carvalho. Celene, que trabalha no ramo de hotelaria, participou do protesto contra a filósofa na última terça-feira, dia 7. Em entrevista à reportagem ela explicou os motivos de sua presença. “Ela é personificação da ideologia de gênero, uma falsa acadêmica que defende uma falsa ideologia”.