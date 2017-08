Jovem é vítima de assédio sexual em ônibus na Paulista

Uma jovem sofreu assédio sexual em um ônibus na Avenida Paulista da tarde desta terça-feira, 29. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 13h20.

Segundo relato de testemunhas, a jovem estava sentada em um banco ao lado do corredor, quando o suspeito, que estava em pé na sua frente, tirou o pênis da calça e ejaculou.

Após o crime, o motorista da linha 917M-10 Morro Grande parou a condução a poucos metros do cruzamento da Paulista com a Alameda Joaquim Eugênio de Lima e determinou que todos os passageiros descessem do transporte, ficando apenas o agressor, enquanto ligavam para a polícia. Em poucos minutos, o local reuniu dezenas de pessoas, curiosas e revoltadas com o crime.