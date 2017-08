Jovem é morto por amigo em Minas após discussão sobre macumba

Um adolescente de 16 anos foi morto por um amigo com uma facada no peito no fim da noite deste domingo, 6, em Salinas, na região Norte de Minas, depois de ambos discutirem sobre macumba. O suspeito do crime, Sidney Teixeira, de 19 anos, está foragido, conforme informações da Polícia Militar na cidade.

Pouco antes da meia-noite, na porta de sua casa no bairro Nova Esperança, Sidney conversava com a vítima, Warley Fernandes da Silva, e outros três amigos sobre macumba.

Segundo testemunhas, Warley passou a duvidar do que o amigo dizia. Irritado, Sidney entrou em casa, pegou uma faca, voltou e agrediu o colega. Warley saiu do local, andou por cerca de dois quarteirões e caiu.