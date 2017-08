Jovem é acusada de inventar gravidez e enganar até a Justiça

Uma mulher é investigada em Ribeirão Preto (SP) por inventar uma gravidez, falsificar um exame para enganar a Justiça e receber recursos do suposto pai. A farsa durou um ano e foi descoberta no aniversário do bebê que não existia.

A família de Victor Guerino, o suposto pai e que está há meses em uma cadeira de rodas por causa de um câncer, descobriu a mentira e a acusada, Pâmela Ribeiro Serveli, de 24 anos, foi detida e levada à delegacia no dia da festa, no mês passado. Ela teria tentado ainda sequestrar o bebê de uma amiga para apresentar como sendo a sua filha que, segundo dizia, se chamava Laura.

Antes da confusão, o rapaz se viu obrigado pela Justiça a custear as despesas para o nascimento da criança. Para convencer ele e o juiz, a jovem com quem namorou teria se utilizado de artifícios como uma barriga falsa e a alteração em um teste de gravidez.