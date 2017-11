Jovem agredida pelo namorado publica fotos do rosto inchado em rede social

Após ser agredida pelo namorado, a vendedora Carla Regina Januário, de 29 anos, moradora de Votuporanga, interior de São Paulo, postou fotos do rosto inchado e denunciou as agressões em rede social.

O objetivo, segundo ela, é dar um “basta” às agressões pelos companheiros e incentivar outras mulheres que enfrentam a mesma violência. “Se você, mulher, estiver passando por isso, é hora de acordar”, escreveu. A postagem foi feita na terça-feira, 14 e, na tarde da quinta, 16, tinha 2,7 mil curtidas e 215 compartilhamentos.

Após as agressões, Carla procurou a Polícia Civil e denunciou o namorado. O rapaz, de 25 anos, foi ouvido e liberado em seguida, o que a motivou a usar sua página no Facebook para um desabafo. “E assim termina a realização do sonho de dividir o mesmo teto com a pessoa que você ama, seus sonhos, suas conquistas e até seus defeitos. Você fica sem chão, não sabe o que fazer e se pergunta o por que de tudo isso estar acontecendo”, escreveu. E acrescentou: “Por vezes (você) perde até a vontade de viver. Se sente um lixo, um nada. Uma dor profunda, que dói na alma.”