João Doria estuda flexibilizar Lei Cidade Limpa nas Marginais

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta segunda-feira, 21, que estuda flexibilizar a Lei Cidade Limpa para permitir propagandas maiores nos canteiros e nos viadutos das Marginais do Pinheiros e do Tietê, com o objetivo de atrair o interesse de empresas na adoção desses espaços, para recuperação e manutenção por meio de cooperação com a Prefeitura.

Segundo Doria, a atual contrapartida permitida pela lei – placas de 60 centímetros de largura por 40 centímetros de altura – “é quase invisível” para os veículos que trafegam nas Marginais. “Nós temos de compreender que quem colabora quer minimamente o reconhecimento dessa colaboração. Ainda que não haja contrapartida, é justo que (a empresa) tenha pelo menos o reconhecimento público daquilo que faz pelo bem da nossa cidade”, disse.

Além disso, o artigo 9.º da Lei Cidade Limpa, em vigor há dez anos, proíbe a instalação de anúncios nas chamadas obras de arte, como pontes, viadutos e passarelas. Nesta segunda, Doria não especificou quais seriam as modificações na legislação. “Talvez tenhamos de fazer alguma alteração. Estamos estudando isso e, oportunamente, se necessário, vamos levar à Câmara.”