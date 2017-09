Irma é rebaixado de furacão para tempestade tropical

Autoridades dos Estados Unidos rebaixaram o então furacão Irma, que atingiu a Flórida no domingo, para uma tempestade tropical, segundo informações do Centro Nacional de Furacões do país.

No entanto, os ventos da tempestade ainda estava perto dos níveis de um furacão de categoria 1. Irma deve se mover agora para o Estado da Georgia, com seu centro devendo tocar o território ainda hoje.

Mais de 4,5 milhões de residências e centros comerciais na Flórida estão sem energia, e segundo autoridades, deve levar semanas para que a eletricidade retorne. Mais de 100 mil pessoas já estão sem luz na Georgia.