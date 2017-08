Insper inaugura residencial para bolsistas em São Paulo

Batizado de “Toca da Raposa”, em homenagem à mascote da Escola, o espaço é fruto da doação da Fundação Brava. O prédio fica a 600 metros do campus da faculdade, localizado no bairro da Vila Olímpia, e foi todo reformado para ser um ambiente moderno de interação e de estudos.

O Instituto de Ensino e Pesquisa – Insper inaugura na sexta-feira, 11, alojamento para 51 estudantes da graduação com bolsa integral, que moram fora da região Metropolitana e do Estado de São Paulo.

“Assim como o prédio, parte do mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos foram conquistados por meio doações de alunos, ex-alunos, funcionários e pessoas físicas”, comenta Renata

A “Toca da Raposa” possui 1.138 metros quadrados, divididos em quatro andares com total de 36 cômodos.

“Será um espaço de compartilhamento. Uma experiência enriquecedora e fundamental para a formação integral desses estudantes, que terão autonomia para conduzir as tarefas diárias, apoiados pelo regulamento que criamos com as regras de convivência”,acrescenta Renata.

Karoline da Silva Correia, de 24 anos, aluna do sétimo semestre de economia do Insper, moradora de Cotia (SP), precisava acordar 4h para chegar à faculdade, e retornava para casa após às 21h. Consequentemente, o seu desempenho acadêmico foi sendo comprometido. Com a proximidade da escola a moradia, a estudante acredita que o residencial irá facilitar muito a sua vida acadêmica, além do convívio com colegas e a troca de experiências.

“O residencial é muito importante para minha permanência na faculdade. O aproveitamento das aulas será mais eficaz”, explica Karoline.

Desde 2004 o Insper oferece bolsa de estudos integrais para jovens cuja renda familiar não ultrapassa 1,5 salário mínimo per capita. Além da isenção da mensalidade, os estudantes recebem auxílio para alimentação e materiais escolares.