Inscrições para o ProUni começam na próxima terça, 31

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do primeiro semestre de 2017 serão abertas na próxima terça-feira, dia 31, e seguem até 3 de fevereiro. O início da inscrição foi adiado em um dia “por questões técnicas”, segundo o Ministério da Educação (MEC).

O edital foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 26. O MEC ainda não informou quantas bolsas serão oferecidas para essa edição do programa.

O ProUni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a situação socioeconômica da família.

Podem apenas se inscrever os candidatos que tenham feito o Enem em 2016 e que tenham cursado o ensino médio completo na rede pública ou na privada, como bolsistas. Só terão direito à bolsa integral os estudantes com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo. Para a bolsa parcial, apenas aquele com renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online na página do Prouni. O resultado da primeira chamada será divulgada no dia 6 de fevereiro.

