Inscrições no Sisu começam nesta terça-feira, 24

A partir desta terça-feira, 24, começam as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O estudantes podem selecionar até duas opções de cursos. No total, são ofertadas para o primeiro semestre deste ano, 238.397 vagas de graduação, em 131 instituições de ensino.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 27, apenas pela página do Sisu. Desde quinta-feira, 19, o candidato já pode consultar a lista dos cursos oferecidos.

Para se candidatar, o candidato precisa apenas informar o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e escolher, por ordem de preferência, até duas opções de cursos. As opções podem ser modificadas durante todo o período de inscrições.

Durante as inscrições, o sistema calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas ofertadas e no total de candidatos inscritos para cada curso, por modalidade de concorrência. A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da seleção, não garantindo, necessariamente, a vaga desejada. O resultado da chamada regular sai no dia 30 de janeiro.

Podem participar da seleção apenas os estudantes que realizaram o Enem 2016 e que não zeraram a redação.

Os candidatos que quiserem participar da lista de espera, após o resultado da chamada regular, devem se inscrever entre os dias 30 de janeiro e 20 de fevereiro.