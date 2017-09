Incêndio destrói 19 carros durante festa em Goiânia

A ocorrência foi registrada às 11h20, e quando as três viaturas dos bombeiros chegaram ao local, os brigadistas do evento já estavam tentando apagar o fogo, sem sucesso.

Participantes do evento disseram que o foco de incêndio começou em uma área de pastagem que estava muito seca. A chácara fica localizada no Setor Vale das Pombas, a cerca de 15 quilômetros da cidade, perto de uma pedreira.

Um incêndio de grandes proporções destruiu 19 carros durante o Playground Music Festival em Goiânia na manhã desta quinta-feira, 7. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 200 veículos estavam estacionados no local. Ninguém ficou ferido.

A festa tinha permissão para ocorrer, e o fogo não atingiu a parte em que os shows ocorriam. Assim, o evento, que começou à meia-noite, deve continuar até às 20h.

O Corpo de Bombeiros do Estado informou que o tempo está seco na região, o que favorece a incidência de incêndios. Um canal no YouTube compartilhou alguns segundos do incêndio na chácara.

LEIA TAMBÉM: Pesquisador da memória é único brasileiro entre vencedores de prêmio da Unesco