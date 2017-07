Incêndio de grandes proporções destrói galpão de móveis em Diadema

Um incêndio de grandes proporções atingiu um comércio de móveis no município de Diadema, na região do ABC, no início da manhã desta terça-feira, 4. A construção fica na Rua Álvares Cabral, número 100, no bairro Conceição, próximo à Rodovia dos Imigrantes. Segundo os bombeiros, o fogo consumiu móveis e outras peças de madeira depositados dentro de um grande galpão.

Foram encaminhados 80 agentes em 25 viaturas do Corpo de Bombeiros ao local. As chamas foram controladas por volta das 6h30, após cerca de duas horas, mas as equipes ainda devem trabalhar no rescaldo no local.

LEIA TAMBÉM: A síndrome que causa fome insaciável

O risco de comprometimento da estrutura será avaliado pela Defesa Civil e pela polícia durante o dia. A rua foi isolada para a operação.