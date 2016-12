Incêndio atinge ônibus na zona oeste de SP

Um incêndio destruiu um ônibus nesta segunda-feira, 27, por volta das 20 horas, na Rua Bruxelas, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

As chamas também atingiram uma árvore e dois veículos, mas não houve vítimas. A corporação não informou as causas do incêndio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LEIA TAMBÉM: Justiça de SP manda soltar consultor financeiro acusado de matar a ex-mulher