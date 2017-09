Idoso é preso após molestar em mulher dentro de ônibus no ABC Paulista

Raimundo Gonçalves Coelho, de 60 anos, foi preso em flagrante no início da noite de quarta-feira, 6, depois de ejacular em uma mulher dentro de um ônibus em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Ele foi indiciado por estupro no 1º Distrito Policial da cidade e em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 7, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.

LEIA TAMBÉM: Número de mortos em acidente na BR-101 em Guarapari sobe para 21

Outro casos. Na terça-feira (5), um homem de 23 anos foi preso sob a acusação de também ejacular em uma mulher grávida dentro de um ônibus no Recife. O acusado passou por audiência de custódia e foi liberado, mas vai responder pelo crime de estupro e posse de entorpecente, uma vez que portava dois papelotes de maconha.