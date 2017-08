Idosa é atingida por bala perdida ao sair de igreja em São Gonçalo

Uma idosa de 66 anos foi vítima de bala perdida ao deixar a igreja evangélica que frequenta em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Maria da Conceição Silva Rosa voltava para casa por volta das 21 horas desta terça-feira, 8, quando foi baleada no abdômen.

Ela foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma cidade, e passou por cirurgia. Segundo familiares, seu estado é grave.

De acordo com informações do 7º Batalhão da Polícia Militar (Alcântara), os PMs foram acionados para averiguar um suposto roubo na Avenida São Miguel. No local, eles encontraram a idosa ferida. Maria da Conceição foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.