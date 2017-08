Identificadas 10 das 18 vítimas na Bahia

Dez das 18 vítimas do naufrágio de uma embarcação na Bahia foram identificadas até a noite desta quinta-feira, 24. Entre os mortos identificados, estão um menino de 2 anos, dois homens e sete mulheres (veja a lista abaixo), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

De acordo com a pasta, as buscas na região foram suspensas na noite desta quinta e serão retomadas pelas polícias Militar, Civil, Técnica e pelo Corpo de Bombeiros na manhã de sexta-feira, 25. Foto: Aristeu Chagas / Fotoarena / Estadão Conteúdo

Até as 18 horas desta quinta, o Instituto Médico Legal (IML) do Departamento de Polícia Técnica, havia recebido os corpos de 14 vítimas – cinco deles foram encaminhadas à sede, em Salvador, e outros nove à Coordenadoria do DPT, em Santo Antônio de Jesus.