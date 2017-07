IBGE aponta que Brasil é mais rural que imaginado e propõe nova classificação

O Brasil é mais rural do que se supõe atualmente, conforme avaliação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O instituto lançou nesta segunda-feira, 31, uma nova proposta para uniformizar a classificação de áreas urbanas e rurais, retratada na publicação “Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil – uma primeira aproximação”.

De acordo com a nova proposta, 76% da população brasileira residia em zona “urbana” em 2010, enquanto, segundo a classificação adotada atualmente, 84,4% dos habitantes moravam na cidade.

O objetivo do estudo é promover uma discussão sobre os critérios de distinção entre rural e urbano até 2020, para que seja possível aprimorar a divulgação do próximo Censo Demográfico.