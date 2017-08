Ibama diz que projeto da lei geral do licenciamento incentiva ‘guerra ambiental’

A presidente do Ibama, Suely Araújo, fez uma série de críticas ao novo parecer da Lei Geral do Licenciamento Ambiental que o deputado Mauro Pereira (PMDB/RS) pretende colocar em votação nesta quarta-feira, 16, na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara. Na avaliação da presidente do Ibama, o novo parecer anula uma série de temas nos quais havia acordo firmado previamente entre o Ministério do Meio Ambiente e a bancada ruralista, podendo levar a uma “guerra ambiental” entre os Estados da federação.

A nova versão, que nos últimos meses foi constantemente alterada por pressões da bancada ruralista no Congresso, foi finalizada no dia 8 de agosto. “Há, ainda, pontos com problemas sérios na versão do relator datada de 08/08/2017. Há imprecisões e omissões, bem como retrocessos em relação à legislação em vigor”, declara Suely, em parecer divulgado nesta terça-feira, 15. “Se a lei for aprovada com esses problemas, consideramos que será gerada insegurança jurídica, colidindo com os objetivos da Lei Geral.”

A mais recente versão do parecer ao Projeto de Lei nº 3.729/2004 desconsidera, por exemplo, a localização do empreendimento e seu porto como elementos necessários para que o tipo de licenciamento seja analisado: em três fases, como ocorre atualmente; ou o licenciamento simplificado. Sobre esse assunto, o único aspecto analisado é o “zoneamento ambiental” do projeto.