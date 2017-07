Hospitais estaduais do Rio já atenderam 1.650 baleados até junho

Os hospitais estaduais do Rio atenderam 1.650 baleados até junho. Em todo o ano passado, foram 2,1 mil. Os casos mais recentes são os de Vanessa dos Santos, de 11 anos, morta com um tiro dentro de casa; Samara Gonçalves, de 14 anos, na Baixada Fluminense, baleada na escola; e o do bebê Artur, atingido ainda no útero de sua mãe.

Governo

Secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá disse nesta quinta-feira, 6, que “não há política de confronto”, ou seja, que policiais não são orientados a atirar em situações de embate com bandidos. Em maio de 2017, foram 541 mortes violentas, ante 473 no ano passado. ” O errado não é o policial que está numa ação e vai ser recebido a tiro. O errado é o criminoso que age com tanta impunidade e com tanto acesso de armas.”

À Globonews, ele ainda surpreendeu ao dizer que o nome Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), dado aos destacamentos permanentes em favelas, é equivocado. “Foi um sonho, uma utopia quem achou isso.”

