Homem será indiciado por morte de idoso atacado por cães no Rio

Um homem será indiciado por homicídio culposo pela morte de um idoso atacado por três cachorros na manhã de sábado, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, informou a Polícia Civil neste domingo. Ele é funcionário da dona dos animais, usados como cães de guarda numa casa na Rua Dezoito do Forte, no bairro Mútua.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os investigadores descobriram que o funcionário abriu o portão da casa “de forma descuidada”, o que permitiu a fuga dos cães e o ataque ao idoso. Ary de Oliveira Mendes tinha 83 anos.

A primeira informação era de que os cães eram da raça pitbull, mas, segundo a Polícia Civil, os três cachorros são da raça bull terrier com mestiço. No sábado, também havia circulado a versão de que Mendes teria sido atacado após defender uma menina dos cães, mas a polícia informou que essa hipótese não foi confirmada por testemunhas.

Além do indiciamento do funcionário, a proprietária dos cães responderá administrativamente sobre o ocorrido, segundo a Polícia Civil.