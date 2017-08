Homem que matou a ex-namorada e o irmão dela a facadas é preso no Guarujá

Acusado de matar a facadas a ex-namorada e o irmão dela, Matheus Fernandes, de 22 anos, foi preso temporariamente nesta quinta-feira, 24, no Guarujá, cidade do litoral de São Paulo. Fernandes vai ficar na cadeia anexa ao 1º Distrito Policial (DP) do Guarujá, enquanto a polícia ouve testemunhas.

Ele é acusado de matar Nathalia Aparecida dos Santos Silva, 20, e o irmão dela, Matheus Santos Silva, de apenas 12 anos. O crime ocorreu neste domingo, 20, e os corpos foram encontrados pela avó das vítimas.

Foto: Reprodução - Facebook

Em depoimento à polícia, Fernandes diz não saber como ou quantas vezes agrediu as vítimas. Após o crime, ele colocou a faca dentro da mochila porque “não sabia o que fazer com ela” e fugiu da casa.