Homem preso por furto de celulares é suspeito de estupro no ‘Show da Virada’

Um homem detido em flagrante por roubo de celulares durante a gravação do Show da Virada, da Globo, também é suspeito de ter estuprado uma mulher. A atração de fim de ano da emissora foi gravada no último sábado, 11, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.

A Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que o rapaz foi detido por furto de celulares. No momento da prisão, a Polícia afirma ter encontrado seis aparelhos em seu poder.

LEIA TAMBÉM: STF autoriza inquérito contra Renan

Durante a gravação do mesmo programa, uma mulher já havia procurado a Polícia Civil para relatar que havia sido estuprada em um banheiro químico. A partir da descrição que fez de seu agressor, a equipe policial suspeita que ele seja o mesmo rapaz detido pelo furto dos celulares.