Homem é preso após matar a mulher e simular acidente

Um homem de 28 anos confessou na quinta-feira, 24, ter assassinado a mulher e simulado um acidente de carro para esconder o crime. Ele foi indiciado e está detido. O delegado responsável pelo caso informou que vai pedir a prisão preventiva. A vítima já havia registrado dois boletins de ocorrência contra o marido, por lesão corporal e ameaça.

De acordo com a polícia, o homicídio foi cometido no domingo, 20, na residência do casal, na cidade de São Paulo. O homem desconfiava que a mulher mantinha um relacionamento paralelo e, durante uma discussão sobre o assunto, aplicou um golpe no pescoço da vítima, chamado de mata-leão. Ela desmaiou e bateu a cabeça, mas não morreu.

LEIA TAMBÉM: Supremo conclui julgamento do amianto

Para simular o acidente, ele colocou a esposa no carro, tampou os lábios da vítima com uma fralda e fechou os vidros do veículo para que ela sufocasse. Após constatar a morte da mulher, enfiou uma luva na boca dela para evitar que um sangramento sujasse o banco.