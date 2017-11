Homem é espancado após abordar mulher e bebê em supermercado

Foto: Reprodução - Google Maps.JPG

Um homem embriagado foi espancado por várias pessoas na tarde desta segunda-feira, 20, depois de beijar uma bebê de 7 meses no colo da mãe em um supermercado de Ourinhos, no interior de São Paulo. Uma dona de casa de 30 anos, fazia compras no Supermercado São Judas, quando um homem 45 anos e profissão não informada, aproximou-se dela.

“Ele passou a mão na roupa da criança e, depois, deu um beijo na bebê. Sentindo-se importunada, a mãe comunicou o fato a um segurança que retirou o homem do estabelecimento”, afirmou a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher(DDM), Ana Rute de Castro Bertolaso.

Depois de ser retirado do supermercado, o homem, cambaleante, atravessou a Rodovia Raposo Tavares e foi contido pelo irmão da dona de casa. Ela gritou para o homem “não importunar mais a criança”. Um grupo de oito pessoas achou que ele tivesse abusado da criança e passou a agredi-lo com tapas, socos e chutes.