História foi o desafio do 2º dia de prova da Unicamp

As questões deHistória da 2ª fase do vestibular da Unicamp foram as mais difíceis, segundo professores de cursinho. A prova exigiu dos candidatos conhecimento interdisciplinar e contextualização com temas atuais. Nesta segunda-feira, 16, os candidatos tiveram também as provas de Geografia e Matemática.

A coordenadora do Curso Objetivo, Vera Lúcia da Costa Antunes, disse que a prova de História surpreendeu pelo nível de cobrança e complexidade. “Questões muito exigentes que demandaram um conhecimento aprofundado e interdisciplinar com a Filosofia, Literatura e Geografia. Fugiu do padrão clássico e cobrou do aluno não só conteúdo, mas a capacidade de interpretar e relacionar”, disse.

LEIA TAMBÉM: 'Soltei para evitar novo massacre' diz juiz que liberou 160 detentos em RR

Paulo Moraes, diretor de ensino do Anglo, também considerou História como a mais complexa deste dia. Ele destacou a abordagem inusitada de uma das questões que pedia para o aluno analisar a obra “a primeira missa no Brasil”, de 1860, e relacioná-la com a visão dos integrantes da Semana de Arte Moderna. “A prova trouxe uma abordagem diferente e complexa que deu trabalho para os candidatos”, disse.

Outra questão de História utilizou um trecho do livro Terra Sonâmbula, de Mia Couto, que faz parte da lista de obras obrigatórias, para falar sobre os refugiados. “Uma questão que exige muita interpretação e contextualização do aluno, além do conteúdo”, disse Moraes.

Já as provas de Geografia e Matemática foram consideradas mais simples pelos professores, por terem abordado um conteúdo mais tradicional dos vestibulares.

LEIA TAMBÉM: Polícia prende guarda-civil que admite ter armado emboscada para jovens

“Geografia trouxe questões bem acessíveis para os alunos, com temas clássicos como cartografia, fonte de energia e urbanização. Foi uma prova de complexidade entre média e baixa”, disse Marcelo Dias, coordenador geral do curso Etapa.

Antunes Rafael, coordenador pedagógico da Oficina do Estudante, disse que a prova de Matemática teve um enfoque “conteudista”, com pouca contextualização. “O aluno precisava dominar conteúdos básicos de matmática, mas não precisava fazer análise de dados ou de muito esforço de interpretação do enunciado para resolver. Cobrou de forma direta assuntos como funções, matrizes e sistemas lineares”, disse. Segundo ele, esses conteúdos são mais tranquilos para os alunos que terminam o ensino médio.

Faltosos

Neste segundo dia de prova, a abstenção foi de 10,6%. Dos 15,3 mil convocados, 13.765 compareceram. Nesta terça-feira, último dia dessa etapa, os candidatos fazem as provas de Biologia, Química e Física.

Na quarta-feira, 18, a Unicamp irá divulgar as respostas esperadas nas provas.

A primeira lista de aprovados no vestibular da Unicamp será divulgada em 13 de fevereiro. Os convocados devem efetivar a matrícula pela internet nos dias 14 e 15 de fevereiro. Para esta edição, a universidade oferece 3.330 vagas em 70 cursos de graduação.