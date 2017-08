Governo tira do ar versão demonstrativa da CNH eletrônica

A versão de demonstração da carteira nacional de habilitação (CNH) eletrônica foi retirada do ar nesta quinta-feira, 31. Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a medida foi tomada “para evitar dúvidas dos usuários com relação ao ambiente de download fora das lojas oficiais da Apple e Android.”

A partir de fevereiro do ano que vem, o documento poderá ser apresentado no lugar da carteira física e vai ser identificado pela leitura do QR Code (código digital). A nova carteira terá a mesma validade do documento impresso, que ainda será emitido normalmente.