Governo publica Medida Provisória do Novo Fies

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 7, traz a Medida Provisória 785/2017, que institui novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Anunciado ontem pelo governo federal, o Novo Fies passará a ser ofertado em três modalidades de contrato a partir de 2018, com taxas de juros, número de vagas e renda familiar específicos para cada uma delas. Ao todo, no próximo ano o programa terá 310 mil vagas, das quais 100 mil a juro zero, para estudantes com renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos.

De acordo com as regras anunciadas, o Fies contará com um novo fundo garantidor, capaz de cobrir até 25% da inadimplência dos estudantes. Hoje, a cobertura é de apenas 10%. O fundo receberá R$ 500 milhões do Tesouro nos primeiros quatro anos, chegando a R$ 2 bilhões. Também haverá aportes maiores das universidades privadas. Atualmente, essas instituições destinam 6,5% do valor das mensalidades ao fundo. Com as novas regras, esse patamar será de 13%, no primeiro ano, e entre 10% e 25% do segundo ao quinto ano.

LEIA TAMBÉM: PM que agrediu estudante em Goiânia foi denunciado por outros casos

2º semestre 2017