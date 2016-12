O governo de Michel Temer nomeou novos diretores em três agências reguladoras, conforme decretos publicados no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 22. William Dib foi nomeado diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Leandro Fonseca da Silva, diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ambas vinculadas ao Ministério da Saúde. O mandato de cada um será de três anos.

Também foi nomeado hoje Felipe Kury para o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com mandato de quatro anos. A ANP é vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Crédito extra

A edição do DOU desta quinta informa ainda que o Ministério do Planejamento abriu crédito suplementar de R$ 3,1 bilhões em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União e de transferências a Estados, Distrito Federal e municípios.

Entre os órgãos atendidos, há a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Embrapa, Receita Federal, ministérios da Educação, Justiça e Minas e Energia.

