Governo divulga nota em repúdio ao atentado na Turquia

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota, há pouco, repudiando o atentado ocorrido nesta madrugada em uma casa noturna em Istambul, na Turquia, que matou ao menos 39 pessoas e deixou pelo menos 70 feridos. “Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro manifesta condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Turquia”, diz a nota do governo federal.

Um terrorista, que se disfarçou com uma roupa de Papai Noel, carregava uma arma de cano longo e matou um policial e um civil na parte externa da popular casa noturna de Istambul, Reina, por volta da 1h15 da madrugada (hora local). Ele então entrou no recinto e começou a atirar nos clientes do local.

