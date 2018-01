Governo de SP antecipa campanha de vacinação contra febre amarela

O secretário de saúde do Estado de São Paulo, David Uip, avisou que a campanha de vacinação contra a febre amarela no Estado foi antecipada de 3 de fevereiro para o dia 29 de janeiro. A intenção do governo de São Paulo é vacinar 7 milhões de pessoas durante o ano – mesmo número de pessoas que foram vacinadas ano passado. A informação e da Coluna Direto da Fonte, da jornalista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo.