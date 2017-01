Governo de Alagoas transfere 240 presos da capital para o interior

Uma operação das secretarias de Segurança Pública e de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas transferiu na tarde desta segunda-feira, 16, 240 presos do sistema prisional de Maceió para o presídio Desembargador Luiz de Oliveira Souza, localizado no município de Girau do Ponciano, distante 157 km da capital alagoana.

A medida tem como objetivo evitar confrontos semelhantes aos que ocorreram nos Estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, que resultaram em mais de 120 mortes.

Entre os presos transferidos estão pelo menos 20 considerados líderes de facções, segundo a Secretaria de Ressocialização. A intenção do órgão é transferir esses detentos para penitenciárias federais fora de Alagoas.

“Queremos evitar mortes e conflitos no sistema prisional por causa dessa guerra declarada de facções criminosas que assola todo o País e que já culminou na morte de mais de 120 presos em diferentes Estados”, ressaltou o secretário Marcos Sérgio de Freitas Santos.

A operação de transferência desta tarde contou com equipes do Grupamento de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (Gerit), Batalhão de Operações Especiais (Bope), dois helicópteros do Grupamento Aéreo, Batalhão Rodoviário e unidades de resgate do Corpo de Bombeiros.

Segundo o secretário de Ressocialização, outros 240 detentos do presídio Desembargador Luiz de Oliveira Souza serão transferidos, ainda nesta segunda, para o sistema penitenciário de Maceió.