O governo Michel Temer publicou no Diário Oficial da União de terça-feira, 20, duas Medidas Provisórias que alteram limites de quatro unidades de conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio).

São elas: Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, Parque Nacional do Rio Novo, Parque Nacional do Jamanxim e Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, no Pará. Além disso, foi criada a Área de Proteção Ambiental (APA) do Jamanxim, com mais 230 mil hectares de áreas protegidas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

