Governadores pedem presença de Forças Armadas nos presídios e nas fronteiras

Em reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, governadores das regiões Norte e Centro-Oeste pediram ao governo federal a presença de militares não apenas para a inspeção nos presídios estaduais, mas também nas fronteiras para combater o narcotráfico.

“Toda a situação prisional brasileira, a violência no Brasil, todo mundo sabe que vem do tráfico de drogas. E essa droga entra pelos nossos Estados”, disse o governador de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB), após a reunião.

LEIA TAMBÉM: Jovem é encontrado morto dentro de escola ocupada em Curitiba

Temer recebeu governadores e secretários de segurança do Amapá, Rondônia, Acre, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Tocantins para tratar da questão.

Segundo Confúcio Moura, os governadores vão apresentar ainda nesta quarta-feira (18) um pedido conjunto de atuação das Forças Armadas nos presídios – e de tropas do Exército nas fronteiras. “A única solução é o Exército na fronteira. Pedimos a presença do Exército nas fronteiras, e o presidente prometeu nos atender”, disse. “Todos os Estados, estamos com a corda no pescoço. Ninguém dorme um sono tranquilo”, admitiu o governador.

De acordo com Moura, o Planalto também se comprometeu a ajudar no pagamento de diárias para policiais militares que fizerem patrulhamento nas ruas. “Não temos condição de manter essas despesas sozinhos. Estamos diante de uma situação de emergência e desmoralização nacional e internacional”, ressaltou o governador.

LEIA TAMBÉM: Traficante confessa ter matado turista italiana na Bahia