A Lei 13.287, sancionada em maio de 2016, estabelece que mulheres gestantes ou lactantes devem ser afastadas de atividades insalubres, que possam causar prejuízos à saúde, garantindo o direito da mãe de exercer somente atividades salubres durante o período em que estiver em uma dessas duas condições.

Segundo o advogado Ailton Sabino, a medida adiciona a condição sobre insalubridade e sobre a condição de lactante à questão trabalhista, uma vez que a Lei já garantia que a gestante fosse afastada de suas funções em caso de riscos à gravidez.

“Na verdade, o que ocorreu com essa lei é que ela veio a acrescentar no artigo 394 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) a letra A, porque ele já previa que a mulher gestante, com atestado médico, ela deveria ser afastada, poderia romper o contrato de trabalho dela no período em que ela estive gestante, mas não falava do serviço insalubre, falava de uma forma geral. Se a atividade dela fosse de risco para a gestação, ela já poderia romper o contrato. Agora, com a inclusão da letra A, ela vem tratar especificamente da gestante e também da lactante e diz claramente que, no período de gestação ou lactação, ela tem que ser afastada das atividades insalubres e tem que ser colocada em alguma outra atividade que seja salubre”, explicou o advogado.

No entanto, Sabino acredita que a lei pode em alguns casos trazer obstáculos no momento da contratação, dependendo do cargo, já que empregadores podem ver a situação como um custo adicional para sua empresa. “É claro que isso é um avanço, porque os tribunais, como não tinham isso em Lei, determinavam através de avaliação do risco e hoje não tem mais a necessidade de uma perícia, mas traz uma certa preocupação, porque aí as empresas, na contratação, vão começar a observar. Por exemplo, uma indústria química que for contratar uma engenheira química, ela pode pensar que, se ela for ter um problema lá na frente, ela vai deixar de contratar”, ponderou.

Em casos de afastamento em função de amamentação, o período normalmente estabelecido para afastamento de determinada função é de seis meses, tempo este recomendado pela pediatria como fundamental para o desenvolvimento da criança. Apesar da proteção sobre atividades insalubres, a Lei não garante nenhuma estabilidade no emprego à funcionária durante a lactação, sendo que, além disso, o empregador fica, durante este período, desobrigado a pagar o adicional de insalubridade para a colaboradora até que a mesma retome suas atividades normais e justifique o recebimento correspondente à função, conforme estabelecido pela CLT.

